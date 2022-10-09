Mirror: британский миллиардер не будет топить зимой дом, «чтобы лишить Путина долларов»

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Миллиардер из Великобритании Джон Кодвелл отказался отапливать зимой свой особняк, чтобы президент РФ Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом сообщает газета Mirror.

«Я знаю, у нас топливный кризис. Все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными», — сказал он.

По мнению Кодвелла, топливная отрасль финансирует специальную военную операцию России на Украине.

«Я сделаю все возможное, чтобы Путин получил на несколько долларов меньше», — цитирует газета миллиардера.

Издание сообщило, что британский миллиардер в феврале приютил украинскую беженку с ребенком.

При этом газета отмечает, что Кодвелла критикуют за то, что он помогает украинцам в то время, когда британцы испытывают проблемы из-за роста цен.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Надим Захави заявил, что предстоящей зимой жители Великобритании могут столкнуться с возможным отключением электричества в связи со сложившимся кризисом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть