Mirror: британский миллиардер не будет топить зимой дом, «чтобы лишить Путина долларов»

Миллиардер из Великобритании Джон Кодвелл отказался отапливать зимой свой особняк, чтобы президент РФ Владимир Путин получил «меньше долларов». Об этом сообщает газета Mirror.

«Я знаю, у нас топливный кризис. Все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными», — сказал он.

По мнению Кодвелла, топливная отрасль финансирует специальную военную операцию России на Украине.

«Я сделаю все возможное, чтобы Путин получил на несколько долларов меньше», — цитирует газета миллиардера.

Издание сообщило, что британский миллиардер в феврале приютил украинскую беженку с ребенком.

При этом газета отмечает, что Кодвелла критикуют за то, что он помогает украинцам в то время, когда британцы испытывают проблемы из-за роста цен.

Ранее канцлер герцогства Ланкастерского Надим Захави заявил, что предстоящей зимой жители Великобритании могут столкнуться с возможным отключением электричества в связи со сложившимся кризисом.