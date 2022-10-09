Песков: США «греют руки» на энергокризисе в Европе, продавая газ в три раза дороже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США «греют руки» на энергетическом кризисе в странах Европы, продавая им газ по тройной цене. Об этом он сказал в эфире программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, Штаты «зарабатывают бешеные деньги», продавая Европе газ в три, в четыре раза дороже.

«И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также высказал мнение, что в перспективе 10-20 лет Европу ждет плачевная ситуация с энергоресурсами.

8 октября у здания бундестага в Берлине собрались демонстранты, выступающие против антироссийских санкций. Люди призвали «объединиться против безумного правительства», которое «разрушает экономику и отечество», и заявляли, что «хотят российский газ».

Подобные протесты также прошли в Вене, где демонстранты требовали отмены санкций против России и сохранения политического нейтралитета Австрии.