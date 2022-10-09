«Интурист»: аннулирование путевок в Крым после ЧП на Крымском мосту не превышает 25%

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Российские туроператоры рассказали, что туристы, у которых закончился отдых, планово выезжают из Крыма и аннулирование забронированных путевок не превышает 25%, передает РИА «Новости».

Так, в «Интуристе» сообщили, что туристы, бронировавшие заезды на ноябрьские праздники или Новый год не аннулируют путевки и, несмотря ни на что, едут на отдых на полуострове. Туроператор уточнил, что есть те, кто заехал в крымские гостиницы 8 октября, а есть и те, кто планово возвращается домой после окончания отдыха и едет домой на поездах в воскресенье, 9 октября.

Представитель другого туроператора — «Дельфин» — уточнил, что у них ближайшие заезды аннулировали «порядка 2-3%», а те, кто задержался в Крыму на сутки, также уезжают сегодня.

Ранее глава Российского союза туристической индустрии Илья Уманский пообещал, что граждане без проблем смогут вернуть деньги за купленные путевки в Крым после ЧП на Крымском мосту.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. По информации Telegram-канала 112, три человека погибли, один из них водитель взорвавшегося грузовика, три человека считаются пропавшими без вести.

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