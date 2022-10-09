Глава Eni Дескальци спрогнозировал серьезные проблемы с газом в Италии в следующую зиму

Зимний сезон 2023-2024 годов в Италии будет куда тяжелее, чем тот, который предстоит пережить. Об этом заявил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, передает ANSA.

«Все думают о грядущей зиме, но зима гораздо тяжелее будет в 2023-2024 годах, если Италия не укрепит и не нарастит свою инфраструктуру», — отметил Дескальци.

По его словам, в Италии наблюдается дефицит больших объемов для хранения газа и регазификаторов. При этом сейчас в стране действует лишь треть от необходимых регазификаторов.

Он добавил, что Италия должна увеличивать возможности своих запасов. При этом власти страны уже закупили плавучие регазификаторы. Однако власти города Пьомбино на Тирренском побережье, где должен быть установлен один из них, воспротивились установке.

8 октября президент ассоциации промышленников севера страны Assolombarda Алессандро Спада заявил, что энергетический кризис может привести к тому, что в Италии могут закрыться многие компании. По его словам, счета за электроэнергию в этом году выросли на 260% по сравнению с показателями 2020 года. Что же касается газа, то в некоторых случаях можно говорить о повышении на 900%.