Аналитик Нигматулин предсказал цену на нефть в $100 за баррель из-за действий США

Возможный ответ США на решение ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти может поднять стоимость нефти до $100 за баррель. Об этом в эфире Общественной службы новостей заявил генеральный директор института проблем энергетики Булат Нигматулин.

«Опять поднимется цена на нефть до 100 долларов за баррель. Это значит 5,5 долларов за галлон в США. Это психологически действует на избирателей Байдена, потому что было 2,8 раньше», — отметил Нигматуллин.

По его словам, в сложившейся ситуация потерпевшей стороной будет Европа, так как она отказалась от российских поставок, а следовательно цена для европейцев будет на высоком уровне.

Он добавил, что то, что сейчас происходит с санкциями, является недальновидной политикой взаимодействия со странами, которые добывают нефть. Кроме того, сейчас рынок покупателя, а не продавца.

9 октября газета The Washington Post писала, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена. По мнению редакции издания, этот шаг организации является «ударом» не только по Вашингтону, но и по ряду американских союзников.