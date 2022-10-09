Фонд развития промышленности ДНР выделит 2 млрд рублей на поддержку бизнеса

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Фонд развития промышленности, созданный в Донецкой народной республике (ДНР), решил выделить 2 млрд руб. в виде грантов на поддержку бизнеса. Об этом заявил председатель правительства республики Виталий Хоценко в Telegram-канале.

«В рамках работы Фонда развития промышленности уже сейчас мы предусмотрели порядка 2 млрд рублей, которые будут направлены на гранты и займы для промышленных предприятий и субъектов МСП», — отметил Хоценко.

По его словам, сейчас в республике реализуется около 60 мер, которые должны помочь местному бизнесу.

5 октября российские налоговые отделения открылись в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В первое время в новых офисах можно будет получить услуги по регистрации бизнеса или проконсультироваться по налогообложению в переходном периоде.

До этого заместитель Министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области обладают мощным экономическим потенциалом, недооцененным украинскими властями.

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