Das Erste: европейским лидерам не удалось найти выход из энергетического кризиса

Европейские лидеры не смогли найти выход из сложившегося энергетического кризиса, считают немецкие журналисты. Об этом сообщает Das Erste.

«По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение», — утверждается в публикации Das Erste.

Журналисты прокомментировали состоявшийся в Праге саммит Европейского политического сообщества, оценив перспективы вокруг энергокризиса.

По словам авторов, потолок цен на энергоносители не стал искомым европейскими лидерами ответом.

Также журналисты немецкого канала обратили внимание, что канцлер Германии Олаф Шольц и ряд его коллег могут использовать для стабилизации ситуации деньги из фонда восстановления после COVID-19.

Ранее в ZDF утверждали, что Шольц оказался под давлением ЕС из-за энергетической политики ФРГ.