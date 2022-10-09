Малазийская компания Petronas заявила о проблемах с поставками СПГ из-за утечек

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Малазийская нефтегазовая компания Petronas заявила о проблемах с поставками СПГ из-за утечек на газопроводе Сабах — Саравак в штате Саравак, сообщается на сайте компании.

«Компания Petronas объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа на [объект] MLNG Dua», — указано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 21 сентября — из-за движения грунта произошла утечка на одном из газопроводов.

«Petronas осознает, что этот инцидент повлиял на ее обязательства по поставкам некоторым из ее покупателей СПГ, и ведет переговоры по поводу смягчения последствий», — указано в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Малайзия может сократить поставки СПГ из-за утечки на газопроводе.

Это обстоятельство может повлиять на объемы экспорта сжиженного газа в Японию, которая продолжает нуждаться в импорте топлива на фоне усиливающегося энергетического кризиса.

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