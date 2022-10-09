WP: Норвегия «неприлично обогащается» на украинском конфликте

Обозреватель The Washington Post Эмили Раухала заявил в своей статье, что западные эксперты недовольны тем, что Норвегия наживается на украинском конфликте.

Как отмечает автор, после введения санкций против России и ограничения на российские энергоресурсы Норвегия стала играть более заметную роль в обеспечении топливной безопасности континента, став ведущим поставщиком газа в ЕС. На прошлой неделе Норвегия «праздновала открытие» нового газопровода Baltic Pipe, ведущего в Польшу, напомнил Раухала. В этом году Осло планирует получить от поставок газа прибыль в размере $109 млрд, сообщает автор публикации.

Между тем европейские соседи осуждают Норвегию за ее «энергетические доходы». Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Осло поделиться своей «избыточной гигантской» прибылью с Украиной.

Норвежские власти, в свою очередь, отрицают обвинения в спекуляциях и объясняют высокие цены как «неизбежный результат дефицита на рынке». Они подчеркивают, что поддерживают санкции ЕС, военную помощь Украине и усилия по обеспечению европейских стран тем, в чем они так отчаянно нуждаются, — газом. Госсекретарь Министерства энергетики и нефти Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен опроверг «неправомерную прибыль от войны» на Украине, указав, что высокие цены на энергоносители «также наносят ущерб» и Норвегии, пишет обозреватель The Washington Post.

Ранее сообщалось, что Германия намерена обсудить с Норвегией и США снижение цен на поставки газа в ЕС.