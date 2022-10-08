ФАС поручила усилить контроль за ценами на нефтепродукты в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила территориальному органу в Крыму и Севастополе усилить контроль за стоимостью нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам оперативного совещания в ФАС проанализировали ситуацию со снабжением нефтепродуктами жителей полуострова и отметили, что не выявили роста цен и ажиотажного спроса. В ведомстве заверили, что запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения нужд граждан.

Комментарий ФАС поступил на фоне взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром 8 октября. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о подрыве грузовика, что привело к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. В результате погибли три человека, частично обрушились два автомобильных пролета.

Позднее власти заявили о частичном восстановлении движения по автомобильному мосту — в реверсивном режиме по одной полосе — и о возобновлении железнодорожного сообщения.