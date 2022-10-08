Al Mayadeen: решение ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти является агрессией против США

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Hamad I Mohammed/Reuters

Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки может быть воспринято как акт агрессии против США. Об этом сообщает Al Mayadeen, ссылаясь на сообщение советника президента Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Решение ОПЕК+ может обернуться тотальной катастрофой и быть воспринято как враждебный акт против США. Кроме того, сам Джо Байден разочарован недальновидным решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием конфликта на Украине», — отметил Салливан.

По его словам, сейчас поставки энергии имеют первостепенное значение во всем мире. Однако это решение окажет отрицательное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже и так серьезно пострадали от подорожания энергии.

Однако министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман указал на то, что решение ОПЕК+ не призвано причинить кому-либо вред, и не является актом агрессии. Кроме того, уровень неопределенности в мире значительно выше ожиданий организации. Поэтому, если бы ОПЕК+ не вмешалась, то цена бездействия была бы очень высокой.

7 октября The Washington Post писал, что администрация США сочла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прямым оскорблением президента Джо Байдена.

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