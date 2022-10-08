Seznam zpravy: промышленность ЕС заменила газ из РФ на СПГ, но все равно испытывает его дефицит

Поставки российского газа в Евросоюз (ЕС) сократились до 10% от общего объема и были заменены СПГ, однако этого объема не хватает для полноценной работы. Об этом пишет Seznam zprávy.

Импорт российского газа в ЕС значительно сократился. Тем не менее, большинству стран-членов ЕС уже удалось добиться цели и заполнить свои газовые хранилища более чем на 80%, в частности, за счет СПГ. Однако полностью заменить российские поставки не получится, и из-за этого отмечаются сложности в промышленном секторе, указали в публикации.

По данным специалиста компании EGÚ Brno, для Чехии и ее промышленности сейчас важен газ из Норвегии. Кроме того, страна получает поставки из Германии и Бельгии. При этом большая часть поставок происходит в виде СПГ.

В статье добавили, что к началу октября европейские хранилища были заполнены на 89%, но эти показатели все равно оказались хуже, чем в среднем за 2015-2020 годы. Кроме того, у европейских стран разные мощности хранилищ. Например, мощность немецких хранилищ в пять с половиной раз больше чешских, а хорватские по сравнению с чешскими, напротив, в девять раз меньше.

4 октября агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon сообщило, что американские производители сжиженного природного газа (СПГ) в сентябре нарастили поставки до 4,37 млн тонн.