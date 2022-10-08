Сербия собирается возвести инфраструктуру для подключения к венгерскому нефтепроводу

close
100%
Depositphotos

Власти Сербии собираются построить инфраструктуру, которая подключится к нефтепроводу в Венгрии. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации, передает ТАСС.

«В ближайшие шесть лет мы вложим 12 млрд динар (€100 млн) в энергетическую инфраструктуру. Сербия начнет строить нефтепровод протяженностью 128 км Нови-Сад - Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам», — отметил Вучич.

Он добавил, что строительство нефтепровода начнется в кратчайшие сроки и будет быстро решено.

7 октября Вучич выразил сомнение, что Евросоюз сделает для его страны исключение в запрете закупать нефть из России. По его словам, Сербия уже готовится закупать нефть в других местах. Он пообещал подробнее рассказать о принятых мерах 8 октября в обращении к нации.

Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее поблагодарила страны Евросоюза, которые отложили решение о запрете Сербии импортировать российскую нефть до 1 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть