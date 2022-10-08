Сербия собирается возвести инфраструктуру для подключения к венгерскому нефтепроводу

Власти Сербии собираются построить инфраструктуру, которая подключится к нефтепроводу в Венгрии. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации, передает ТАСС.

«В ближайшие шесть лет мы вложим 12 млрд динар (€100 млн) в энергетическую инфраструктуру. Сербия начнет строить нефтепровод протяженностью 128 км Нови-Сад - Венгрия, чтобы подключиться к венгерским нефтепроводам», — отметил Вучич.

Он добавил, что строительство нефтепровода начнется в кратчайшие сроки и будет быстро решено.

7 октября Вучич выразил сомнение, что Евросоюз сделает для его страны исключение в запрете закупать нефть из России. По его словам, Сербия уже готовится закупать нефть в других местах. Он пообещал подробнее рассказать о принятых мерах 8 октября в обращении к нации.

Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее поблагодарила страны Евросоюза, которые отложили решение о запрете Сербии импортировать российскую нефть до 1 декабря.