В Чехии заявили о желании большинства стран Евросоюза разделить цены на газ и электроэнергию

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Bela Szandelszky/AP

Многие страны Евросоюза (ЕС) на неформальном саммите в Праге решили поддержать инициативу по разделению цен на газ и электроэнергию. Об этом заявил премьер председательствующей в союзе Чехии Петр Фиала, передает «Прайм».

«Все большее число стран-членов ЕС поддерживает отделение цены газа от цены электричества, а это означало бы в итоге общее снижение цен как для населения, так и для фирм», — отметил Фиала.

По его словам, необходимо также искать возможности помощи и для крупных фирм. При этом в решении проблем не должно быть никакого «соревнования» по мерам помощи, так как выгоднее всего всем искать общеевропейское решение.

7 октября канцлер Германии Олаф Шольц предложил странам Евросоюза сформировать альянс с «друзьями в Японии и Южной Корее», а также ряда других стран для снижения цен на газ.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ограничение цен на газ в Евросоюзе надо организовать так, чтобы оно не стало эмбарго на российский газ. Как считает Нехаммер, «потолок» цен на газ надо организовать так, чтобы он не привел косвенным образом к эмбарго на российских газ.

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