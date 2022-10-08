Правительство расширило возможности поддержки инфраструктуры ЖКХ за счет средств ФНБ

Правительство России расширило возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования проектов по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Теперь за счет ФНБ организации могут взять долгосрочные кредиты не только на новые проекты, но и на завершение начатых объектов. Таким образом, еще больше компаний получат займы на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры», — отметили в публикации.

В документе указали, что основная цель подобного решения заключается в сокращении затрат на содержание коммунальных сетей. Например, будет снижаться их аварийность и энергоэффективность, снижаться объемы загрязненных стоков.

В кабмине указали, что средства на реализацию проектов будут выдаваться ФНБ виде займов под 3% на 25 лет. При этом для средств из Фонда в проектах может доходить до 80%.

3 октября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что около 42% линейных объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России требуют обновления. Он также отметил превышение темпов роста уровня ветшания инфраструктуры ЖКХ над показателями обновления объектов.