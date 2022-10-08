Times: Британия готовится к закрытию электростанций и их банкротству из-за дефицита газа

Часть газовых электростанций в Британии может остановиться и обанкротиться из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. Об этом пишет The Times, ссылаясь на заявление британского энергетического регулятора Ofgem.

В Управлении рынков газа и электроэнергии Ofgem отметили, что Британия может столкнуться с чрезвычайной ситуацией в поставках газа. Из-за этого некоторые электростанции могут перестать вырабатывать электроэнергию и остановятся.

В публикации указали, что лишившиеся поставок газа электростанции будут платить крупные штрафы из-за того, что те не выполняют обязательства перед потребителями. В свою очередь, это может привести к тому, что электростанции обанкротятся.

В конце сентября правительство Британии собралось пересмотреть решение о закрытии двух атомных электростанций вблизи городов Хартлпул и Хейшем. Это продиктовано дефицитом энергоресурсов и усилением кризиса в стране.

До этого газета The Guardian писала, что британский премьер-министр Лиз Трасс может привести «тонущую» страну к тому, что страна окажется «на обочине». Издание обращает внимание на то, глава правительства часто говорит об углублении союзов после Brexit, однако ее действия на сегодняшний день указывают не на «глобальную Британию», которая «прокладывает путь», а на одинокое государство «без друзей».