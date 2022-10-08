Продажи сухпайка в России выросли на 81% за последние две недели

В период с 21 сентября по 5 октября 2022 года в России продажи сухпайка выросли на 81%, а тушенки – на 34%. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные ОФД «Такском».

Данные показали, что продажи сухпайка выросли на 81%, тушенки — на 34%. В то же время спрос на лапшу и консервы снизился на 19% и 27% соответственно.

В публикации указали, что одновременно с этим выросли средние цены на все исследуемые категории товаров. Например, средняя цена лапши быстрого приготовления подросла до 58 руб., сухого пайка – до 1198 руб. Средняя цена консервов достигла 209 руб., а тушенки – 170 руб.

В конце августа аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) выяснили, как изменился онлайн-спрос в категории продовольственных магазинов в июле-августе по сравнению с соответствующим периодом февраля-апреля. Так, в июле-августе по сравнению с февралем-мартом онлайн-оборот сократился на 7%, количество транзакций стало выше на 5%, а средний чек снизился на 12% с 3595 руб. до 3178 руб.

До этого комитет по государственным материальным резервам МЧС Казахстана выставил на продажу почти 300 тыс. банок тушенки. По данным СМИ, консервную продукцию разделили на три лота по 2,5 тыс., 97 тыс. и почти 200 тыс. банок. Консервы произвели на «Орском мясокомбинате» в России. Из 200 тыс. банок, закупленных в 2020 году, использовали только 124 тыс.