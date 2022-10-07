The Bell рассказал об отказе акционеров «AliExpress Россия» от финансирования проекта

Компания предпринимателя из Китая Джека Ма Alibaba Group после 24 февраля отказалась инвестировать в «AliExpress Россия», а вслед за ней вложения в проект остановили и акционеры из России, пишет The Bell, ссылаясь на три источника на российском рынке e-commerce, знакомых с ситуацией в компании.

После 24 февраля определяющей стала позиция Alibaba, которая уведомила партнеров о прекращении инвестиций в проект. Один из источников издания утверждает, что Alibaba остановила инвестиции «чисто по политическим причинам». Другой собеседник говорит, что после 24 февраля китайцы «без всяких ссылок на политику» «фактически сказали, что инвестировать больше не будут».

После этого инвестиции прекратили и российские инвесторы, которые, по словам одного из собеседников, попали под санкции и им «стало не до этого».

Источники рассказали, что с февраля «AliExpress Россия» сократила более половины штата, а также что в настоящее время у компании остались только проекты, спланированные до 24 февраля. Также проект отказался от локального маркетплейса, способного конкурировать с Wildberries или Ozon.

«Сворачиваться, закрываться или продаваться компания не будет. Ужавшись, она может существовать в нынешнем виде, в лучшем случае работая «в ноль», — пояснил собеседник The Bell, уточнив, что из-за отсутствия собственной инфраструктуры и быстрой доставки AliExpress будет постепенно проигрывать долю конкурентам.

Ранее сообщалось, что Alibaba Group в августе 2021 года профинансировала на $192 млн инвестиционный раунд совместного предприятия «AliExpress Россия».