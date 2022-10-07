Второй крупнейший производитель угля в России заявил о проблемах с платежами от экспорта

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Второй крупнейший производитель угля в России «Кузбассразрезуголь» столкнулся с трудностями при получении платежей от экспортных продаж. Слова генерального директора компании Елены Дробиной приводит РБК.

«Сегодня достаточно сложно, мы буксуем со всеми «комплаенсами» (bank compliance, соответствие требованиям банков — «Газета.Ru»), и не все банки с нами идут на сотрудничество», — заявила Дробина в рамках выступления на Международном угольном форуме в Кузбассе.

По ее словам, банки могут проводить платежи по сделкам только после завершения процедуры compliance. В результате трудностей часть выплат от экспортных поставок не приходят по назначению. В то же время угольное эмбарго Евросоюза уже привело к резкому сокращению сбыта продукции компании.

«Кузбассразрезуголь» сейчас экспортирует продукцию в 20 стран мира, а в прошлом году — в 35 стран», — заключила Дробина.

Угольное эмбарго Евросоюза и Великобритании, запрещающее импорт российского угля европейскими странами, вступило в силу 10 августа. По оценкам Еврокомиссии, сырьевые санкции затронули 25% всего российского экспорта угля. Ущерб от меры европейские чиновники оценили в €8 млрд в год.

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