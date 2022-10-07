Сербия изучает возможность подключения к нефтепроводу «Дружба» на фоне санкций ЕС

Власти Сербии на фоне восьмого пакета санкций Евросоюза в отношении России, препятствующего доставке нефти через Хорватию, рассматривают возможность подключения к нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сербское министерство горного дела и энергетики.

«План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу «Дружба», — указали в ведомстве.

Министерство пояснило, что рассматривает два варианта подключения к нефтепроводу. Первый заключается в прокладке до Сегеда, до Алдьё трубопровода протяженностью около 128 км, из которых 104 км — на территории Сербии. Ведомство оценивает необходимые для этого инвестиции в примерно €83 млн.

«Второй вариант подключения к «Дружбе» около Будапешта – строительство нефтепровода от Нови-Сада до Сазхаломбатта протяженностью 400 км, оценочная стоимость – около €240 млн», — указали в министерстве, подчеркивая, что «подключение к нефтепроводу «Дружба» означает и возможность того, что рынок Сербии и далее сможет получать российскую нефть».

В ведомстве отметили, что в настоящее время оба варианта анализируются, и властям страны предстоит принять решение о строительстве нового трубопровода, объемы которого должны будут согласовываться с объемом переработки НПЗ в Панчево.

Президент Сербии Александар Вучич ранее выразил сомнение, что Евросоюз сделает для его страны исключение в запрете закупать нефть из России.