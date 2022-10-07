В Нидерландах не ожидают дефицита газа даже при отсутствии в Европе топлива из России

В Нидерландах не ожидают дефицита газа даже в случае, если приостановка работы газотранспортной системы «Северных потоков» продлится дольше ожидаемых сроков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной газотранспортной компании Gasunie.

«Даже если оба газопровода «Северный поток» будут недоступны в течение более длительного периода, это не должно отразиться на безопасности поставок газа в Нидерланды предстоящей зимой. Проанализировав ситуацию, Gasunie пришла к выводу, что в Нидерландах не ожидается нехватки газа, даже если в Европе в этом году не будет российского газа», — заявили в компании.

Утечка газа из-за взрывов на участках «Северных потоков» произошла 26 сентября. Инциденты случились в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм. В Германии, Дании и Швеции не исключили возможности диверсии. При этом оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях на участках трубопроводной системы. О точных сроках ремонтных работ говорить пока преждевременно, указывали специалисты компании.

7 октября представитель Минобороны Германии Арне Коллац заявил, что местные власти не смогли найти конкретных фигурантов возможной диверсии на «Северных потоках». При этом журнала Spigel сообщал, что по оценке Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ, за инцидентом могло стоять иностранное государство.