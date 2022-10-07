Моравецкий заявил, что активы РФ нужно направить не только Киеву, но и «на нужды Польши»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить замороженные в ЕС российские активы не только на помощь Украине, но и в Польшу и другие страны ЕС. Об этом он сообщил на брифинге, передает польская газета wiadomosci.

По его словам, на саммите ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда.

«Я указал один источник, который относительно легко получить: активы, замороженные в Российской Федерации. Они составляют около 350 миллиардов евро. Сегодня эти средства могут быть использованы на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС и Польши», — сказал он.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Европейского союза и G7 заморозили активы предпринимателей из России на €30 млрд.

Издание Spiegel со ссылкой на данные немецкого министерства экономики сообщало, что немецкие власти в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Около €1 млрд — это движимое имущество, €2,2 млрд приходится на денежные активы, оставшаяся часть — недвижимое имущество и «иные активы».