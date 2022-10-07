Reuters: ФРГ запретит сделки с недвижимостью за наличные для лучшего контроля за санкциями

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Власти Германии планируют принять новый закон, который запретит сделки с недвижимостью за наличные, чтобы улучшить контроль за соблюдением санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ правительства ФРГ.

По информации издания, нотариусы должны следить за кассовыми операциями банков и сообщать о любых нарушениях.

21 сентября власти Германии в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Из них около €1 млрд приходится на движимое имущество, €2,2 млрд — денежные активы, остальное — недвижимое имущество и «иные активы».

Ранее демонстрация против энергетической политики правительства ФРГ и антироссийских санкций проходила в городе Цвиккау федеральной земли Саксония.

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявлял, что германо-российские отношения достигли низшей точки, и «света в конце этого туннеля не видно».

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