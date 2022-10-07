Рада назначила экс-банкира Пышного новым главой Нацбанка Украины

Верховная рада Украины утвердила бывшего главу правления государственного «Ощадбанка» Андрея Пышного на пост руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Пышной сменил в должности в главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который ушел в отставку.

«Парламент назначил Андрея Пышного главой НБУ. За соответствующее постановление проголосовали 290 [депутатов]», — уточнил парламентарий.

Для того чтобы принять решение о назначении, депутатам Украины требовалось не менее 226 голосов.

6 октября сообщалось, что главу Нацбанка Украины подозревают в незаконном выводе денег из «Укргазбанка». Шевченко покинул должность главы Нацбанка, которую занимал с 2020 года, в связи с причинами, связанными со здоровьем. С 2015 года он был председателем правления «Укргазбанка».

В свою очередь Рада уволила главу Нацбанка Украины.