Рада назначила экс-банкира Пышного новым главой Нацбанка Украины

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Верховная рада Украины утвердила бывшего главу правления государственного «Ощадбанка» Андрея Пышного на пост руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Пышной сменил в должности в главы Нацбанка Кирилла Шевченко, который ушел в отставку.

«Парламент назначил Андрея Пышного главой НБУ. За соответствующее постановление проголосовали 290 [депутатов]», — уточнил парламентарий.

Для того чтобы принять решение о назначении, депутатам Украины требовалось не менее 226 голосов.

6 октября сообщалось, что главу Нацбанка Украины подозревают в незаконном выводе денег из «Укргазбанка». Шевченко покинул должность главы Нацбанка, которую занимал с 2020 года, в связи с причинами, связанными со здоровьем. С 2015 года он был председателем правления «Укргазбанка».

В свою очередь Рада уволила главу Нацбанка Украины.

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