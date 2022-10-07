Производитель бумаги SvetoCopy продал свои российские активы за $420 млн

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит офисную бумагу под брендом SvetoCopy, продала свои активы в России местному менеджменту. Сумма сделки составила $420 млн. Об этом говорится в сообщении компании. За вычетом комиссий и затрат на конвертацию Sylvamo получила $390 млн. Активы выкупила созданная недавно компания «Палп инвест», ею владеет гендиректор АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» Тимур Габидуллин.

«Мы приняли принципиальное решение покинуть Россию и считаем, что «Палп инвест» — лучший вариант для наших российских коллег и активов», — сказал председатель правления и главный исполнительный директор Sylvamo Жан-Мишель Рибьерас.

По его словам, $325 млн из полученных по сделке американская компания направит на погашение долгов.

Sylvamo объявила о своем решении продать все свои российские подразделения в мае. «Сильвамо Корпорейшн Рус» принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комплекс. В год он производит 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. В прошлом году на Россию пришлось 15% всей выручки Sylvamo Corporation.