Курс евро на торгах Московской биржи впервые с 22 сентября превысил 60 рублей

Курс евро впервые с 22 сентября в ходе валютных торгов на Мосбирже превысил 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Согласно информации биржи, по состоянию на 11:03 МСК курс евро составил 60,14 рублей. Рост составил 1,76%.

Уже к 11:05 МСК рост замедлился, курс евро составил 59,85 рублей.

Доллар также вырос на 0,68%, его курс составил 61,31 рублей.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Белев рассказал, как вхождение регионов в состав РФ скажется на курсе рубля. По его словам, расширение территории страны приведет к укреплению экономики и курса рубля. При этом отрицательного влияния на экономику России быть не должно.

Центральный банк России также разработал альтернативные способы установки курса иностранных валют. Эксперты полагают, что эти процедуры могут быть востребованы в случае прекращения биржевых торгов валютами «недружественных стран» из-за санкций.