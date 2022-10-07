Рыбный союз сообщил о снижении цен на лосося более чем на 40%

Оптовые цены на аквакультурного лосося упали на 42-122%, до 900-1400 рублей за 1 килограмм, в зависимости от производителя. Еще летом показатель находился на уровне 2 тыс. рублей за килограмм красной рыбы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Рыбный союз.

«Логистические цепочки были восстановлены, увеличилось количество предложения, что привело к снижению цен», — уточнили в союзе.

Летом ситуация была иной. На фоне санкций многие зарубежные поставщики прекратили завозить лосося в Россию, и на рынке фактически остался один мурманский лосось.

Ранее ученые в разговоре с «Газетой.Ru» назвали самую полезную рыбу из семейства лососевых. Больше всего незаменимых полиненасыщенных жирных кислот (НПЖК) содержится в арктическом гольце — крупной лососевой рыбе, обитающей в районе северного полярного круга, выяснили исследователи из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН.

Совместно с коллегами из ММБИ РАН и Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии ученые проанализировали содержание жирных кислот в лососевых рыбах, потребляемых коренными народами Ямало-Ненецкого автономного округа. Больше всего НПЖК оказалось в рыбе, обитающей в водоемах Гыданского полуострова, а лидером по их концентрации в мясе является арктический голец.