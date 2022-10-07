ЕС разрешил разморозить активы россиян для завершения контрактов

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Global Look Press

Еврокомиссия дает российским инвесторам возможность разморозить активы с целью завершения контрактов и соглашений при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. Это следует из публикации о восьмом пакете антироссийских санкций, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что разморозку активов могут разрешить компетентные органы страны-члена ЕС, такие как регуляторы и министерства финансов. При этом российскому депозитарию для завершения операций, заключенных до 3 июня, могут быть предоставлены средства и экономические ресурсы на «целесообразных» условиях.

Подчеркивается, что иностранным контрагентам необходимо провести все операции с российским депозитарием до 7 января 2023 года.

«Государство-член (Евросоюза. — «Газета.Ru») должно информировать другие государства-члены и комиссию о любом разрешении, предоставленном в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций, который, по задумке европейских чиновников, усложнит функционирование российского оборонно-промышленного комплекса. Будет запрещен экспорт в Россию угля, электронных компонентов, которые используются в вооружении, технических изделий для авиационного сектора и сигарет. Также ЕС запретил россиянам владеть криптокошельками на своей территории.

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