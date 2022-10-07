Аналитик Зварич назвал момент ослабления рубля к доллару

Аналитик Зварич спрогнозировал укрепление доллара до 65 рублей в течение полутора недель

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Pixabay

В ближайшие полторы недели доллар может окрепнуть до 65 рублей. Таким прогнозом с агентством «Прайм» поделился главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич.

«До конца следующей недели давление на рубль может сохраниться. Евро и доллар перейдут к росту. Доллар в ближайшие недели может достигнуть уровня в 65 рублей», — уточнил он.

Зварич пояснил, что риски санкций, которые могли бы оказать влияние на возможность торгов долларом и евро на бирже, снижаются.

«При дальнейшем снижении этих рисков на первый план на рынке выйдет пониженное предложение валюты со стороны экспортеров. Это будет способствовать росту доллара и евро», — заключил он.

Ранее экономист Михаил Васильев заявил, что укрепление доллара из-за планомерного повышения ключевой ставки Федрезервом способно вызвать «рост цен на все подряд». По его мнению, это грозит серьезными экономическими трудностями странам и компаниям. Инфляция «раздувается» прежде всего в странах — импортерах энергоносителей и продовольствия. Это вынуждает центробанки повышать ставки и тратить резервы для поддержки своих валют, заключил он.

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