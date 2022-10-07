В Госдуме заявили, что вскоре сменится оператор «Сахалина-1»

Глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявил, что оператор «Сахалина-1» в ближайшее время сменится и проект перейдет в российскую юрисдикцию, сообщает ТАСС.

«Сахалин-1» должны переводить в российскую юрисдикцию и брать того оператора, который может, хочет и готов работать на этих условиях. Раз американцы не хотят — флаг в руки, пусть уходят и не мешают нам дальше продолжать эксплуатировать этот проект», — заявил Завальный.

Он уточнил, что как в случае «Сахалина-2», американским инвесторам будет предложено выкупить свои доли — однако право на выкуп долей инвесторов из США может быть предоставлено и другим участникам, например, индийским компаниям.

Ранее Европейский союз вывел из-под действия санкций до 5 июня 2023 года транспортировку нефти с «Сахалина-2» для Японии.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции, его оператором является компания Sakhalin Energy. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», 12,5% — японской Mitsui и 10% — Mitsubishi. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.