Лукашенко потребовал принять меры по борьбе со спекулянтами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры по устранению спекуляции в стране, пишет БЕЛТА.

По его данным, участились случаи покупки продовольственных товаров у посредников с наценкой под 300%.

Лукашенко прокомментировал ситуацию: «На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты». Он призвал ответственных лиц разобраться с ситуацией.

Лукашенко добавил, что белорусское правительство тратит большие деньги из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей. Это включает в себя дешевые кредиты для перерабатывающих предприятий. Также, по словам Лукашенко, создаются благоприятные условия для размещения и работы торговых объектов.

«Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц», — выразил недовольство глава республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября в стране вводится запрет на любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с этими мерами. Экономисты объяснили «Газете.Ru», чем опасно такое вмешательство государства в экономику.