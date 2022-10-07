Лукашенко потребовал принять меры по борьбе со спекулянтами

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры по устранению спекуляции в стране, пишет БЕЛТА.

По его данным, участились случаи покупки продовольственных товаров у посредников с наценкой под 300%.

Лукашенко прокомментировал ситуацию: «На сбоях производственно-сбытовых цепочек легко наживаются спекулянты». Он призвал ответственных лиц разобраться с ситуацией.

Лукашенко добавил, что белорусское правительство тратит большие деньги из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей. Это включает в себя дешевые кредиты для перерабатывающих предприятий. Также, по словам Лукашенко, создаются благоприятные условия для размещения и работы торговых объектов.

«Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц», — выразил недовольство глава республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября в стране вводится запрет на любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с этими мерами. Экономисты объяснили «Газете.Ru», чем опасно такое вмешательство государства в экономику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть