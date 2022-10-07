Агентство Bloomberg утверждает, что польским гражданам из-за нехватки энергоносителей и высоких цен приходится использовать мусор для отопления своих домов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что в республике для обогрева зданий, построенных во времена Советского Союза, используется уголь, но из-за проблем с этим ресурсом люди вынуждены использовать мусор, который не только вызывает загрязнение воздуха и смог, но и неприятный запах на улицах.

По словам матери троих детей из Яблонны Паулины Мрочковской, сейчас им живется настолько плохо, что можно ежедневно почувствовать запах горящего мусора. Она отмечает, что раньше такого не было.

Агентство подчеркивает, что ситуация с загрязнением воздуха в Польше ухудшилась до такой степени, что власти страны рассматривают возможность раздачи защитных масок по мере снижения температуры в республике.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли организовать Соединенные Штаты и Польша.