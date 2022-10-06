Власти Белоруссии ввели запрет на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке

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Власти Белоруссии ввели мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке с 6 октября 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у президента Александра Лукашенко, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы правительства республики.

«С 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги», — уточнили в пресс-службе правительства.

6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился наценками на белорусские яблоки, свеклу, лук и капусту в 300%. Глава республики подчеркнул, что нужно разобраться со спекулянтами, которые «легко наживаются на сбоях производственно-сбытовых цепочек».

В четверг Лукашенко провел совещание с экономическим блоком по вопросам инфляции. По итогам встречи президент Белоруссии решил ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября. При этом цены на различные категории товаров и продуктов питания повышаются в республике не первый год. Так, по итогам 2021-го цены в стране увеличились в среднем на 9,97%, что оказалось выше прогнозов властей.

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