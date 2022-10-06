Reuters: Малайзия может сократить поставки СПГ из-за утечки на газопроводе

Малайзийская энергетическая компания Petronas может ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за утечки на газопроводе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя японской корпорации Mitsubishi, имеющей долю в СПГ-проекте Malaysia LNG.

«Оператор Malaysia LNG объявил о наступлении форс-мажорных обстоятельств касательно поставок газа своим клиентам», — говорится в материале.

Незадолго до этого Petronas, владеющая наибольшей долей в проекте, также объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по поставкам на объекты по производству и экспорту СПГ. Это обстоятельство может повлиять на объемы экспорта сжиженного газа в Японию, которая продолжает нуждаться в импорте топлива на фоне усиливающегося энергетического кризиса, сообщается в статье.

Malaysia LNG является одним из крупнейших в мире СПГ-проектов. Его производственные мощности оцениваются в 25,7 млн тонн в год. По итогам 2021 года Малайзия стала вторым по объемам экспортером сжиженного газа в Японию, поставив в общей сложности 10 млн тонн. Однако от поставок малайзийского топлива также зависят и другие страны азиатского региона, включая Южную Корею и Китай.

4 октября представители Международного энергетического агентства (МЭА) представили доклад, в котором допустили сохранение газового кризиса в мире в 2023 году. Спрос на природный газ в Европе упал, в то время как объемы закупок СПГ, напротив, резко выросли. В будущем это может повлиять на объем газа, поступающего в азиатские страны.