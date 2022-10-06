CNBC: инвесторы стали избавляться от акций компаний США самыми быстрыми темпами с начала пандемии

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Richard Drew/AP

Частные инвесторы стали избавляться от акций американских компаний. В настоящее время это происходит самыми быстрыми темпами с начала коронавирусной пандемии в 2020 году, сообщается на сайте телеканала CNBC.

«Основная волна распродаж пришлась на бумаги техногигантов: Apple, Alphabet, Google и Microsoft. Только на прошлой неделе инвесторы избавились от бумаг на общую сумму 2,4 миллиарда долларов», — говорится в материале.

Инвесторы и трейдеры негативно реагируют на жесткую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС) США для борьбы с растущей инфляцией. Итогом этих настроений стало падение индекса S&P500 на более чем 9% по итогам сентября. В этот индекс входят компании с наибольшей капитализацией, сообщается в статье.

При этом спад за последнее время затронул не только фондовый рынок США. С большими потерями столкнулись и рынки ценных бумаг Великобритании.

6 октября агентство Bloomberg сообщило, что Британский фондовый рынок потерял £300 млрд или $340 млрд за первый месяц правления премьер-министра страны Лиз Трасс. Причиной падения стали планы правительства страны провести налоговую реформу и рекордное снижение курса фунта стерлингов к американскому доллару.

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