Глава МВФ выступила против деления мира на блоки «за или против России»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о негативном влиянии на мировую экономику разделения международного сообщества по их отношению к России. Ее слова приводит ТАСС.

Говоря о последствиях конфликта на Украине, глава МВФ указала на «множественные риски», в том числе для других стран.

«Но самым драматичным последствием действительно является раскол мира на блоки: один за Россию, один против России, и один, который сидит на скамейке запасных», — пояснила Георгиева, добавляя, что в результате такого деления «мы все станем беднее — в бедных странах и в богатых странах».

Такое разобщение в интегрированной мировой экономике, предупредила она, может привести к «серьезнейшим последствиям для стран с низким уровнем дохода, для развивающегося мира», ухудшению ситуации с голодом и нищетой по всему миру. Кроме того, продолжила глава МВФ, международное сообщество «потеряет большую часть экономической эффективности», которая «помогала ему быть богаче».

«Но если мы дойдем до того, что отрежем части мира друг от друга, то именно бедные в богатых странах и бедные страны будут нести основную тяжесть последствий этого», — резюмировала Георгиева.

В прошлом месяце Bloomberg писало, что Центробанки стран Запада вызывают обвал гособлигаций повышением процентных ставок в целях остановки высоких темпов инфляции. По данным агентства, серьезное влияние на ситуацию оказало то, что Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центробанки Запада перестали сохранять базовую процентную ставку около нуля для поддержки экономики, что осуществлялось во время пандемии.