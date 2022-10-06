В Киеве признали, что не смогут сеять озимые из-за роста цен на удобрения

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Экс-глава государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что Украина в следующем году не сможет засеять озимые культуры из-за роста цен на удобрения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, производство азотных удобрений зависит от цен на газ, которые в последнее время сильно выросли.

«Азотные удобрения сейчас стоят дорого и будут стоить еще больше, потому что для их производства требуется много газа. Также введены санкции против ряда производителей этих удобрений, которые были ранее. А это приведет к тому, что уже абсолютно точно мы, как аграрный сектор, откажемся от производства озимых культур, то есть озимой пшеницы не будет», — поделилась Магалецкая.

Она добавила, что с лета украинский аграрный комплекс переориентируется на выращивание подсолнухов вместо кукурузы. Также пока открытым остается вопрос о количестве аграрной продукции, которую сможет получить Украина, и о количестве продукции для экспорта.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал сделку по вывозу украинского зерна из черноморских портов «погрешностью» на мировом рынке.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть