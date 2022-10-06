Евросоюз запретил все операции с криптоактивами для граждан России

Евросоюз (ЕС) установил запреты на все операции с криптоактивами для граждан России и резидентов страны. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька», — говорится в сообщении.

В ЕК отметили, что ранее россиянам разрешалось иметь счета до €10 тыс.

Там добавили, что новый пакет санкций также устанавливает запрет на спектр услуг, которые могли предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России. Новые ограничения касаются IT и юридических консультаций, а также архитектурных и инженерных услуг.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций в отношении России.

Под новые санкции попали запрет импорта российских товаров на €7 млрд, экспорт угля РФ, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ. А также расширил список лиц, в отношении которых введены ограничения.