Минэнерго Турции удвоит мощность Транс-Анатолийского газопровода для увеличения поставок в Европу

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Murad Sezer/Reuters

Мощность Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), пролегающего от Грузии до Греции, будет увеличена вдвое. Эта мера позволит в дальнейшем нарастить поставки топлива в Европу на фоне сокращения экспорта из России, приводит слова Министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза телеканал TRT Haber.

«Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров», — заявил Донмез.

О намерении расширить поставки газа в Евросоюза через Транс-Анатолийского трубопровод ранее заявлял и представитель президента Турции Ибрагим Калын. Подключение к коридору разных источников возможно через территорию исламской республики.

«Вопрос зависимости Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью «Южного газового коридора», в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива», — пояснил Кылын.

6 октября агентство Anadolu со ссылкой на доклад Управления по регулированию энергетического рынка сообщило о сокращении импорта российского газа Турцией на 37,2% по итогам июля 2022 года. При этом в июне именно Москва был ключевым экспортером топлива в республику — на ее долю пришлось 1,448 млрд кубических метров газа.

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