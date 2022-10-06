Экс-глава Минфина США: значительный спад мировой экономики практически неизбежен

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Lefteris Pitarakis/AP

Бывший глава минфина США Лоуренс Саммерс и сотрудник Всемирного банка и Международного валютного фонда Масуд Ахмед заявили, что значительный спад мировой экономики практически неизбежен. Об этом они написали в статье для The Washington Post.

По их словам, экономику США в следующем году ожидает рецессия, а Европа пострадает от высоких цен на энергоносители.

Как отмечают эксперты, мир столкнулся с «множественным кризисом». В числе проблем — повышения ЦБ разных стран процентных ставок, нехватка продовольствия, высокая инфляция и последствия пандемии.

Все это, по мнению Саммерса и Ахмеда, в совокупности угрожает не только мировой экономике, но и средствам к существованию сотен миллионов людей.

Ранее газета The Guardian сообщила, что опасения по поводу усугубления глобального долгового кризиса были подтверждены исследованиями, показывающими, что страны с низким уровнем доходов платят стремительно увеличивающиеся проценты по своим внешним займам.

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