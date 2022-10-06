Госдолг Украины по итогам августа вырос до $98,03 млрд

Государственный долг Украины за август вырос на 1,28% или $1,24 млрд, достигнув $98,03 млрд. Месяцем ранее этот показатель составлял $96,79 млрд, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов республики.

«Прямой внешний долг за месяц вырос до 53,44 млрд долларов. Прямой внутренний увеличился с 34,34 млрд до 34,49 млрд долларов. При этом гарантированный госдолг составил 10,1 млрд долларов», — говорится в материале.

14 сентября страны-кредиторы дали Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года. По словам главы Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен, эта мера позволит Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях боевых действий.

Кроме того, за счет этой меры планируется увеличить благосостояние граждан республики. Этому будет способствовать сохранение денежных средств, которые планировалось потратить на обслуживание суверенного госдолга.