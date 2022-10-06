Регулятор: ФРГ вряд ли избежит ЧП с газом зимой без его экономии минимум на 20%

Глава Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер заявил, что Германии вряд ли удастся избежать чрезвычайной ситуации с газом в зимний период без его экономии как минимум на 20%. Об этом пишет агентство DPA.

По словам Мюллера, экономить необходимо в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Пока призывы правительства к экономии не оказывают должного воздействия на многих потребителей, а на прошлой неделе потребление газа и вовсе существенно выросло. Рост составил почти 10% по сравнению со средним уровнем потребления в период 2018–2021 годов.

«Ситуация может стать очень серьезной, если мы не сократим существенно потребление газа», — сказал Мюллер.

На долю частных домовладений и небольших коммерческих потребителей в Германии приходится до 40% потребления газа.

Ранее сообщалось, что Польша и Франция начали расходовать запасы газа из газохранилищ, предназначенные для зимнего сезона.