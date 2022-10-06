Reuters: страны Евросоюза занялись разработкой нового предложения по «коридору цен на газ»

Страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию и Италию, готовят новое предложение по ограничению цен на газ, ввозимый в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

«Страны предлагают «динамический ценовой коридор» для всех оптовых сделок с газом. Ценовой коридор должен быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок, он должен позволять сделки выше ценового коридора, если это необходимо для привлечения поставок топлива», — сообщается в материале.

Кроме того, новая мера должна применяться к уже существующим долгосрочным контрактам на поставку газа. К числу соглашений, на которые будет распространяться ценовой коридор, относятся и сделки с «Газпромом», заключает Reuters.

6 октября власти Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России. Под новые ограничения попадут морские перевозки нефти из-за ввода предельных цен на сырье, а также ряд категорий военной и электронной продукции. Европейским странам также запретят ввозить российский уголь и некоторые технические изделия. Общий урон от новых мер оценивается до €7 млрд.