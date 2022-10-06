Польша протестует против выделения Германией €200 млрд для снижения цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна протестует против планов Германии выделить €200 млрд для снижения цен на газ. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября 2022 и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час.

«Не может быть так, чтобы интерес одного государства – интерес Германии, обозначал ценовой путь для всех стран – членов», — сказал Моравецкий.

При этом он обвинил власти Германии в эгоизме.

Ранее глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что цены на газ в стране «высокие, но не взрывные», несмотря на то, что Россия не поставляет его в течение недели.

По словам Хабека, Германия неделю сохраняет независимость от российского газа из-за способности правительства действовать последовательно и предусмотрительно.

Министр подчеркнул, что нужно «покончить с манипулированием ценами» со стороны России.

Политик также заявил о намерении защитить предприятия и средний класс ФРГ в условиях высоких цен на энергоносители.