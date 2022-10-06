Times: британские электростанции могут остановить работу из-за нехватки газа

Некоторые газовые электростанции Великобритании могут прекратить свою работу и стать банкротами из-за дефицита газа. Об этом рассказали в энергорегуляторе Ofgem, пишет Times.

«Возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество», — говорится в материале, который цитирует НСН.

Авторы также отметили, что зима для Британии станет более сложной, чем предыдущая.

Прежде Рейтинг премьер-министра Великобритании Лиз Трасс снизился до 14%. В опросе приняло участие почти 2 тысячи британцев, но только 14% высказались в поддержку Трасс, отмечает ФАН.

Еще 21-22 сентября ее рейтинг составлял 26%.

Как передавала Общественная служба новостей ранее, в Британии все более расхожей среди политиков становится американская идиома «ходячий мертвец», характеризующей человека, которому более не на что рассчитывать. Именно так ранее называли и Терезу Мэй из-за нерешительности с Брекситом, и Бориса Джонсона из-за его «загулов» во время локдауна, а теперь это выражение используют в отношении Лиз Трасс.