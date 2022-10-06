Минфин: бюджет 2023 года получит 100 млрд от ужесточения регулирования табачной отрасли

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин оценил доход от ужесточения государственного регулирования табачной отрасли. По мнению министерства, в рамках этого направления бюджет 2023 года может получить дополнительные 100 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Как пишет РБК, в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов появилась дополнительная статья дохода — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию».

«Правительство рассчитывает, что в 2023 году бюджетные доходы по новой статье составят 100 млрд рублей. Это увеличит общий объем поступлений от табачных акцизов почти до 751 млрд», — отметило издание.

Проект бюджета внесен в Госдуму и будет рассмотрен в первом чтении 26 октября.

Новая статья дохода в нем сформирована на основании законопроекта Минфина об ужесточении госрегулирования табачной отрасли. Согласно законопроекту, компании, которые производят и продают никотинсодержащую продукцию, должны будут получить соответствующую лицензию. Также они будут обязаны регистрировать оборудование для изготовления табачных изделий и сырья. Законопроект запрещает продажу табачных изделий без потребительской упаковки.

Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга Владислав Заславский заявил, что министерство выступает против запрета вейпов и электронных сигарет в России. Такой запрет ввели власти Казахстана.

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