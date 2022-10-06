Власти Франции уточнили, будет ли в стране «полиция температуры»

Министр Панье-Рюнаше: предприятия Франции сами определят меры экономии электроэнергии

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Предприятия во Франции должны будут самостоятельно определять меры, которые они будут принимать для экономии электроэнергии. Об этом сообщает RTL со ссылкой на заявление министра энергетического перехода Аньесу Панье-Рюнаше относительно предлагаемых правительством мер по экономии электричества.

Панье-Рюнаше уточнила, что «полиции температуры» во Франции не будет и власти не будут контролировать, кто какую установил температуру в помещении, а предел в +19°C не является обязательной мерой.

При этом организации попросили снизить потребление энергии на 10%. Уточняется, что определенные шаги по экономии должны обговариваться на переговорах между администрацией предприятий и профсоюзами. А меры по сокращению энергопотребления должны обсуждать в муниципальных органах власти.

При этом Панье-Рюнаше отметила, что для некоторых организаций требуется высокая температура отопления, например, медучреждениям и детским садам. Но «в офисах снижение температуры отопления является вполне приемлемой мерой», добавила министр.

Ранее сообщалось, что Франция подготовилась к зиме, заполнив хранилища почти на 100%.

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