Исследование: продажи армейских ботинок и бронежилетов в РФ выросли в 2,5 раза за неделю

За неделю с 21 по 28 сентября продажи армейских ботинок и бронежилетов в российских онлайн-магазинах выросли более чем в 2 раза, утверждается в исследовании сервиса Sellematics. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что продажи армейских ботинок за неделю с 21 по 28 сентября, когда была первая неделя частичной мобилизации, на Ozon выросли в 3,3 раза, на Wildberries — в 2,5 раза.

Помимо того, выросли продажи балаклав. Прослеживался рост в 3,2 раза на Ozon и в 1,8 раза на Wildberries.

Также стало известно, что за первую неделю частичной мобилизации в РФ на Ozon реализовали 1 330 бронежилетов (в 3,2 раза больше, чем неделей ранее). На Wildberries за аналогичный период купили 540 бронежилетов (в 2,1 раза больше).

«Спрос на снаряжение вырос на всех маркетплейсах сразу после объявления частичной мобилизации», — отметила директор Sellematics Дарья Ткаченко.

Также сообщалось, что в России после объявления частичной мобилизации упал спрос на авиабилеты.