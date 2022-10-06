Росалкогольрегулирование сообщило, что производство алкоголя в России выросло на 12% за год

В России за год на 12% выросло производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). С января по сентябрь 2022 года показатель увеличился до 137,8 млн декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

В ведомстве уточнили, что выпуск водки увеличился на 8,8%, коньяка — на 17,7%, вина — на 6%.

Накануне в Союзе производителей алкогольной продукции сообщили «Газете.Ru», что по итогам девяти месяцев 2022 года и производство, и продажи крепкого алкоголя выросли.

«Мы наблюдаем за этот период рост в 6-8%. В частности, производство водки (90% крепкого алкоголя) накопительным итогом за январь-август увеличилось на 8,8% по сравнению с 2022 годом», — отметил президент союза Игорь Косарев.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. На бутылку водки объемом 0,5 литров цена вырастет на 20 рублей — до 281 рубля. Бренди подорожает на 27 рублей — до 375 рублей, коньяк — на 37 рублей, до 517 рублей.