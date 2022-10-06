Минэкономразвития поднимет бизнесу порог дохода для уплаты низких налогов

Минэкономразвития рассчитало на 2023 год коэффициент-дефлятор. Он нужен для определения порога дохода, дающего право компании или индивидуальному предпринимателю пользоваться упрощенной системой налогообложения (УСН) с льготными ставками. Об этом сообщает РБК. Как уточняет издание, в 2023 году налогоплательщик сможет пользоваться льготными условиями УСН до тех пор, пока его доход с начала года не превысит 251,4 млн рублей.

Упрощенная система налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учета и бухгалтерского учета. Налоговый кодекс устанавливает ставку по налогу в 6 % по УСН, если объектом налогообложения является доход организации. Ставка 5-15% действует на объекте «доходы минус расходы».

Из проекта приказа Минэкономразвития следует, что коэффициент для целей УСН в 2023 году составит 1,257. На 2022 год действует коэффициент в 1,096. По УСН проиндексируют три лимита доходов — обычный (150 млн рублей), повышенный, для переходного периода (200 млн рублей), для перехода на УСН (112,5 млн рублей).

Поэтому в 2023 году предел доходов для применения УСН составит: 188,55 млн рублей — для стандартных ставок УСН; 251,4 млн рублей — для повышенных ставок УСН; 141,41 млн рублей — для перехода на УСН.

Соответственно, бизнес сможет пользоваться льготными условиями налогообложения, пока доход компании или ИП не превысит 251,4 млн рублей.